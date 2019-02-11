до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 3-х кредитов и карт; + до 500 000 руб. сверх общей задолженности по старым кредитам Ставки Минимальная 10,90 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 7 лет Максимальная 24,90 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 22 до 70 лет на дату получения кредита

до 71 года на дату погашения кредита для женщин от 22 до 70 лет на дату получения кредита

до 71 года на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до двух часов до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

без подтверждения дохода;

рассмотрение заявки - до двух часов Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

широкий диапазон ставки Особые ограничения от 10,9% годовых для клиентов банка с положительной кредитной историей, имеющих действующее предложение по данным продуктам Оставить заявку 1 539 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 13:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.