до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,90 %

20 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 23,90 %

20 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется банк оставляет за собой право запросить 2-НДФЛ, копию трудовой книжки/договора Документы загранпаспорт

водительское удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета СНИЛС / загранпаспорn / водительское удостоверение (на выбор) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка

магазин-партнер

интернет-банк Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения и подтверждения дохода;

регистрация заемщика в регионе предоставления кредита не требуется;

крупная сумма на длительный срок Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.