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Экспресс

МТС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,90 %
  • 20 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 23,90 %
  • 20 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
банк оставляет за собой право запросить 2-НДФЛ, копию трудовой книжки/договора
Документы
  • загранпаспорт
  • водительское удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета

СНИЛС / загранпаспорn / водительское удостоверение (на выбор)

Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • магазин-партнер
  • интернет-банк
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения и подтверждения дохода;
  • регистрация заемщика в регионе предоставления кредита не требуется;
  • крупная сумма на длительный срок
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Оставить заявку
Дата актуализации: 14.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс» в 60 городах России
1 051
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
ОГРН
1027739053704
Сайт
www.mtsbank.ru
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт

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