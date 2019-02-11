На покупку автомобиля
Хоум Кредит Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: товары
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- товары
на покупку автомобиля
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 10 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Максимальная
- 24,90 %
- 10 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 до 70 лет на дату получения кредита
- до 71 года на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 до 70 лет на дату получения кредита
- до 71 года на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
до двух часов
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
- на карточный счет
клиенты, которые оформят заявку в сервисе «Мой кредит», могут получить деньги на карту любого российского банка, просто указав ее номер (комиссии за перевод нет, деньги поступят на карту моментально)
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- без подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - до двух часов
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- широкий диапазон ставки
Особые ограничения
- сумма до 500 тыс. рублей - для новых клиентов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- ОГРН
- 1027700280937
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 785-82-22