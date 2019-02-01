Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

50 000 ... 300 000 ₽

6 мес. Максимальная 18,00 %

50 000 ... 300 000 ₽

3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п. п. при отказе от личного страхования

личное базовая ставка личное страхование оформляются по желанию заемщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода Особые ограничения ставка выше на 2 п. п. без оформления личного страхования

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 01.02.2019 16:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.