до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

300 000 ... 500 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 15,00 %

5 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы иные доходы, подтвержденные документально за последние 6 месяцев Документы документы по предоставляемому залогу

пенсионное удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 15 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 1 месяц;

возможно кредитование без обеспечения Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения при наличии временной регистрации кредит может быть предоставлен на срок, не превышающий срок действия временной регистрации заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.