Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита другая строительство объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств материнского (семейного) капитала Ставки 15,50 %

20 000 ... 400 000 ₽

3 мес. ... 6 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы другие документы

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 15 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения в конце срока основной долг - в конце срока, проценты - ежеквартально Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченного платежа; при залоге недвижимости - 1/366 ключевой ставки ЦБ Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 1 месяц Минусы подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.