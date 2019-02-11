Свой дом
Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 400 000 ₽
Срок
до 6 мес.
Основные характеристики
- цель: другая
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- другая
строительство объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств материнского (семейного) капитала
Ставки
- 15,50 %
- 20 000 ... 400 000 ₽
- 3 мес. ... 6 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- другие документы
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- в конце срока
основной долг - в конце срока, проценты - ежеквартально
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа; при залоге недвижимости - 1/366 ключевой ставки ЦБ
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 1 месяц
Минусы
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Свой дом» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62