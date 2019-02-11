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Свой дом

Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 400 000
Срок
до 6 мес.
Основные характеристики
  • цель: другая
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 15 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • другая
строительство объекта индивидуального жилищного строительства с использованием средств материнского (семейного) капитала
Ставки
  • 15,50 %
  • 20 000 ... 400 000 ₽
  • 3 мес. ... 6 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • другие документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
основной долг - в конце срока, проценты - ежеквартально
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа; при залоге недвижимости - 1/366 ключевой ставки ЦБ
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 1 месяц
Минусы
  • подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
  • рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Свой дом» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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