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Весенний

ЕАТП Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
до 200 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 17,00 %
  • 50 000 ... 200 000 ₽
  • 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 рублей
подтверждение основного дохода
на выбор
без подтверждения дохода ставка увеличивается на 1 п.п.
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
  • другие документы
без подтверждения дохода ставка увеличивается на 1 п.п.
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • по кредитам свыше 100 тыс. рублей требуется предоставление ИНН работодателя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(календарных)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • возможно оформить без подтверждения дохода;
  • без обеспечения;
  • возраст на момент погашения - 70 лет
Минусы
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • требуется наличии одной и более положительных КИ при отсутствии официально подтверждённого дохода
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Весенний» в 1 городе России
130
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Справочная информация
АО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
ОГРН
1023000817388
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 8
Банкоматы 8
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Телефоны
(8512) 51-72-50

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