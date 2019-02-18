до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,00 %

50 000 ... 200 000 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 рублей подтверждение основного дохода на выбор без подтверждения дохода ставка увеличивается на 1 п.п. справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

другие документы без подтверждения дохода ставка увеличивается на 1 п.п. Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета по кредитам свыше 100 тыс. рублей требуется предоставление ИНН работодателя Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (календарных) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

возможно оформить без подтверждения дохода;

без обеспечения;

возраст на момент погашения - 70 лет Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения требуется наличии одной и более положительных КИ при отсутствии официально подтверждённого дохода

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.