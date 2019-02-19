Под залог недвижимости
Севастопольский Морской Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,50 %
- от 10 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 18,50 %
- от 10 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
на просроченную сумму основного долга проценты начисляются по базовой ставке, увеличенной на 5 п. п.; пеня за нарушение сроков оплаты начисленных процентов - 0.025% от суммы просроченных процентов за каждый день нарушения
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- личное страхование не требуется;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- погашение кредита дифференцированными платежами
Минусы
- максимальное соотношение К/З - 70%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
- Адрес
- 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
- ОГРН
- 1149204013397
- Сайт
- www.morskoybank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Севастополь
- Телефоны
-
(692) 53-90-31