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Под залог недвижимости

Севастопольский Морской Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
от 10 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,50 %
  • от 10 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 18,50 %
  • от 10 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
на просроченную сумму основного долга проценты начисляются по базовой ставке, увеличенной на 5 п. п.; пеня за нарушение сроков оплаты начисленных процентов - 0.025% от суммы просроченных процентов за каждый день нарушения
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • личное страхование не требуется;
  • максимальная сумма кредита не ограничена;
  • погашение кредита дифференцированными платежами
Минусы
  • максимальное соотношение К/З - 70%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 11 городах России
182
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
ОГРН
1149204013397
Сайт
www.morskoybank.com
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Телефоны
(692) 53-90-31

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