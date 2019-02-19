Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

от 10 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 18,50 %

от 10 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту на просроченную сумму основного долга проценты начисляются по базовой ставке, увеличенной на 5 п. п.; пеня за нарушение сроков оплаты начисленных процентов - 0.025% от суммы просроченных процентов за каждый день нарушения Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы личное страхование не требуется;

максимальная сумма кредита не ограничена;

погашение кредита дифференцированными платежами Минусы максимальное соотношение К/З - 70%

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.