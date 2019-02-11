Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

не требуется документ, подтверждающий доход, если сумма кредита не более 500 тыс. руб. и не превышает задолженность по рефинансируемым кредитам

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке

не требуется документ, подтверждающий доход, если сумма кредита не более 500 тыс. руб. и не превышает задолженность по рефинансируемым кредитам