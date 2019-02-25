до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью Ставки Минимальная 10,90 %

от 5 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 20,40 %

от 5 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование личное Наличие либо отсутствие согласия заемщика на приобретение страхового продукта не влияет на процентную ставку Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы на недвижимость

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

трудовой договор копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал все копии предоставляются в Банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 1)При залоге движимого имущества: 20% годовых от суммы просроченного платежа; 2)При залоге недвижимого имущества:неустойку в виде штрафа в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения договора от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма;

альтернативные способы обеспечения;

отсутствие требований по страхованию;

возможность включения страхового взноса в сумму кредита;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка Минусы не указана максимальная сумма кредита;

обязательное обеспечение;

минимальный возраст 25 лет Особые ограничения на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью;

окончательный срок кредитования определяется банком

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.