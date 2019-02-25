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На индивидуальных условиях

ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
от 5 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • от 5 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 20,40 %
  • от 5 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
  • личное
    Наличие либо отсутствие согласия заемщика на приобретение страхового продукта не влияет на процентную ставку
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы на недвижимость
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    копия
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал

все копии предоставляются в Банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены

Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1)При залоге движимого имущества: 20% годовых от суммы просроченного платежа; 2)При залоге недвижимого имущества:неустойку в виде штрафа в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения договора от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • возможность включения страхового взноса в сумму кредита;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка
Минусы
  • не указана максимальная сумма кредита;
  • обязательное обеспечение;
  • минимальный возраст 25 лет
Особые ограничения
  • на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью;
  • окончательный срок кредитования определяется банком
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На индивидуальных условиях» в 11 городах России
179
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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