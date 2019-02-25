На индивидуальных условиях
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- от 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 20,40 %
- от 5 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
-
личное
Наличие либо отсутствие согласия заемщика на приобретение страхового продукта не влияет на процентную ставку
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы на недвижимость
- документы по предоставляемому залогу
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
все копии предоставляются в Банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1)При залоге движимого имущества: 20% годовых от суммы просроченного платежа; 2)При залоге недвижимого имущества:неустойку в виде штрафа в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ на день заключения договора от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма;
- альтернативные способы обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- возможность включения страхового взноса в сумму кредита;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка
Минусы
- не указана максимальная сумма кредита;
- обязательное обеспечение;
- минимальный возраст 25 лет
Особые ограничения
- на любые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью;
- окончательный срок кредитования определяется банком
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На индивидуальных условиях» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97