Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 10,80 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

1 год Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков прочие для сотрудников группы компаний АК («Лукойл», ОАО "РЖД", "Газпром", "НК "Роснефть", "Аэрофлот" и др.) Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 62 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ за 12 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю подтверждение дополнительного дохода на выбор косвенное подтверждение доходов

другие документы дивиденды по акциям, долям и паям, проценты по вкладам, авторские гонорары, арендная плата и т.п. Документы документы, подтверждающие кредитную историю

загранпаспорт оригинал

водительское удостоверение оригинал

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

ИНН оригинал

трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) - зависит от суммы кредита от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет минимальная сумма погашения определяется в условиях программы кредитования и в кредитном договоре; досрочное/частичное исполнение заемщиком обязательств - при отсутствии просроченной задолженности; частичное досрочное только в очередную дату платежа Нарушение обязательств по кредиту определяется в индивидуальных условиях Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативный способ подтверждения дохода;

учет дополнительных доходов;

невысокая процентная ставка;

крупная сумма кредита;

отсутствие требований по обеспечению;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами Минусы возможность полного досрочного/частичного погашения при отсутствии просроченной задолженности;

при отказе от страхования существенное увеличение процентной ставки Особые ограничения минимальная сумма досрочного погашения определяется в индивидуальных условиях;

минимальная ставка по кредиту действует для заёмщиков, получающих з/п на карту банка;

частичное досрочное только в очередную дату платежа;

акция действует до 01.05.2019

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.