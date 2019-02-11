Премиум + Новогодняя акция
Металлинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
10,80%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
1 год
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 10,80 %
- 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- прочие
для сотрудников группы компаний АК («Лукойл», ОАО "РЖД", "Газпром", "НК "Роснефть", "Аэрофлот" и др.)
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 62 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
за 12 месяцев
- справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- косвенное подтверждение доходов
-
другие документы
дивиденды по акциям, долям и паям, проценты по вкладам, авторские гонорары, арендная плата и т.п.
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
-
загранпаспорт
оригинал
-
водительское удостоверение
оригинал
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
ИНН
оригинал
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих) - зависит от суммы кредита
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
минимальная сумма погашения определяется в условиях программы кредитования и в кредитном договоре; досрочное/частичное исполнение заемщиком обязательств - при отсутствии просроченной задолженности; частичное досрочное только в очередную дату платежа
Нарушение обязательств по кредиту
определяется в индивидуальных условиях
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативный способ подтверждения дохода;
- учет дополнительных доходов;
- невысокая процентная ставка;
- крупная сумма кредита;
- отсутствие требований по обеспечению;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами
Минусы
- возможность полного досрочного/частичного погашения при отсутствии просроченной задолженности;
- при отказе от страхования существенное увеличение процентной ставки
Особые ограничения
- минимальная сумма досрочного погашения определяется в индивидуальных условиях;
- минимальная ставка по кредиту действует для заёмщиков, получающих з/п на карту банка;
- частичное досрочное только в очередную дату платежа;
- акция действует до 01.05.2019
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Премиум +» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- ОГРН
- 1027700218666
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
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