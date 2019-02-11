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Премиум + Новогодняя акция

Металлинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
10,80%
Сумма
до 3 000 000
Срок
1 год
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 10,80 %
  • 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • прочие
для сотрудников группы компаний АК («Лукойл», ОАО "РЖД", "Газпром", "НК "Роснефть", "Аэрофлот" и др.)
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 62 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    за 12 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • косвенное подтверждение доходов
  • другие документы
    дивиденды по акциям, долям и паям, проценты по вкладам, авторские гонорары, арендная плата и т.п.
Документы
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • загранпаспорт
    оригинал
  • водительское удостоверение
    оригинал
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    копия
  • ИНН
    оригинал
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих) - зависит от суммы кредита
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
минимальная сумма погашения определяется в условиях программы кредитования и в кредитном договоре; досрочное/частичное исполнение заемщиком обязательств - при отсутствии просроченной задолженности; частичное досрочное только в очередную дату платежа
Нарушение обязательств по кредиту
определяется в индивидуальных условиях
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативный способ подтверждения дохода;
  • учет дополнительных доходов;
  • невысокая процентная ставка;
  • крупная сумма кредита;
  • отсутствие требований по обеспечению;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами
Минусы
  • возможность полного досрочного/частичного погашения при отсутствии просроченной задолженности;
  • при отказе от страхования существенное увеличение процентной ставки
Особые ограничения
  • минимальная сумма досрочного погашения определяется в индивидуальных условиях;
  • минимальная ставка по кредиту действует для заёмщиков, получающих з/п на карту банка;
  • частичное досрочное только в очередную дату платежа;
  • акция действует до 01.05.2019
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Премиум +» в 29 городах России
205
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
ОГРН
1027700218666
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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