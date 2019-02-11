Наличные под залог недвижимости
Ипотека24, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,99%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 20 лет 2 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
180 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,99 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Максимальная
- 17,99 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 14 мес. ... 20 лет 2 мес.
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира должна находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург
многоквартирный дом, в котором находится квартира, передаваемая к качестве предмета ипотеки, должны соответствовать следующим требованиям: не находится в аварийном состоянии; иметь физический износ не более 70% на момент проведения оценки; не иметь деревянные перекрытия (смешанные перекрытия допускаются); не иметь материал стен – дерево (брус); не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт; быть этажностью не менее 3 (трех) этажей (для залога таунхаусов, при регистрации объекта недвижимости как квартиры, требование к этажности отсутствует; не стоять в списке на реновацию
Страхование
-
без страхования
+2 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования
- имущественное, личное и титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 9 500 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
выписка по счету/управленческая отчетность (по запросу аналитика, либо при сумме кредита свыше 2/3/4 млн. руб. – в зависимости от региона); бух.баланс + отчет о прибылях и убытках/декларация
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
документы подтверждающие доход от сдачи в аренду движимого/недвижимого имущества
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
Прочие требования к заемщику
- за последние 3 месяца не должно быть текущих просрочек и просрочек свыше 30-ти дней
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при нарушении сроков возврата кредита и/или процентов - пени в размере 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату заключения договора, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет кредитора (включительно)
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- различные варианты подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- возможно кредитование ИП и собственников бизнеса;
- учет доп.доходов от сдачи имущества в аренду/пенсия;
- отсутствуют требования по стажу
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного/титульного страхования
Особые ограничения
- предмет залога должен находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД(Москва),не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличные под залог недвижимости» в 18 городах России
1 386
Справочная информация
ООО «Национальная Фабрика Ипотеки»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 11А, стр. 1
- Сайт
- ipoteka24.ru
- Отделения и банкоматы
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