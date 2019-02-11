на выбор залог

квартира должна находиться в г. Москве и МО или в населенных пунктах, удаленных от границ МКАД (Москва), не более чем на 50 (пятьдесят) километров, а так же в городах Казань, Волгоград, Екатеринбург недвижимого имущества, обязательно

многоквартирный дом, в котором находится квартира, передаваемая к качестве предмета ипотеки, должны соответствовать следующим требованиям: не находится в аварийном состоянии; иметь физический износ не более 70% на момент проведения оценки; не иметь деревянные перекрытия (смешанные перекрытия допускаются); не иметь материал стен – дерево (брус); не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт; быть этажностью не менее 3 (трех) этажей (для залога таунхаусов, при регистрации объекта недвижимости как квартиры, требование к этажности отсутствует; не стоять в списке на реновацию