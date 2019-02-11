Наличными
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 150 000 ... 3 000 000 ₽
- 3 года 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 24,90 %
- 150 000 ... 3 000 000 ₽
- 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
при сумме более 500 т.р.
- другие документы
Документы
- другие документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- копия трудовой книжки/справка с места работы на фирменном бланке организации (при сумме кредита более 500 000 руб.);
- при подтверждение дохода справкой по форме банка, доп. предоставляется 2-ой документ на выбор:
- действительный заграничный паспорт;
- водительское удостоверение (до 200 т.р.);
- свидетельство о регистрации прав собственности на жилую и нежилую недвижимость;
- пенсионное удостоверение;
- служебное удостоверение сотрудника любых органов исполнительной власти;
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 30 минут)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
выпускается карта Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 7 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
590-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- есть льготный период погашения
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;
- кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание