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Наличными

Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,50 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 24,90 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес.
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    при сумме более 500 т.р.
  • другие документы
Документы
  • другие документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия трудовой книжки/справка с места работы на фирменном бланке организации (при сумме кредита более 500 000 руб.);
  • при подтверждение дохода справкой по форме банка, доп. предоставляется 2-ой документ на выбор:
    • действительный заграничный паспорт;
    • водительское удостоверение (до 200 т.р.);
    • свидетельство о регистрации прав собственности на жилую и нежилую недвижимость;
    • пенсионное удостоверение;
    • служебное удостоверение сотрудника любых органов исполнительной власти;
    • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 30 минут)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
выпускается карта Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 7 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
590-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • есть льготный период погашения
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
  • минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;
  • кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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