до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

150 000 ... 3 000 000 ₽

3 года 1 мес. ... 5 лет Максимальная 24,90 %

150 000 ... 3 000 000 ₽

3 года 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 76 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес. Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 50 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю при сумме более 500 т.р.

другие документы Документы другие документы

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета копия трудовой книжки/справка с места работы на фирменном бланке организации (при сумме кредита более 500 000 руб.);

при подтверждение дохода справкой по форме банка, доп. предоставляется 2-ой документ на выбор: действительный заграничный паспорт; водительское удостоверение (до 200 т.р.); свидетельство о регистрации прав собственности на жилую и нежилую недвижимость; пенсионное удостоверение; служебное удостоверение сотрудника любых органов исполнительной власти; полный перечень документов представлен на сайте банка

Прочие требования к заемщику минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (от 30 минут) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта выпускается карта Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно) Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 7 мес. размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 590-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

есть льготный период погашения Минусы широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта Особые ограничения минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;

кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.