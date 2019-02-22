Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 2 года Максимальная 16,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 2 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог как альтернатива на выбор поручительство и гарантии как альтернатива не менее 1 физических лиц, как альтернатива юридических лиц, как альтернатива Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры граждане, находящиеся на пенсионном обеспечении, получающие:пенсию по старости (в соответствии с законодательством); пенсию по инвалидности; пенсию по государственному пенсионному обеспечению (за выслугу лет, социальную пенсию); иное пенсионное обеспечение, регулируемое законодательством Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы (например, договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и пр. (предоставляются только по согласованию с Банком)) Документы документы по предоставляемому залогу

ИНН

пенсионное удостоверение

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы из других кредитных организаций, подтверждающие остаток ссудной задолженности (если заемщик имеет текущие обязательства по полученным кредитам или предоставленным поручительствам перед другими кредитными организациями (при необходимости, по дополнительному запросу Банка) Количество созаемщиков в качестве созаемщиков могут выступать любые физические лица (в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком), имеющие документально подтвержденные доходы и соответствующие требованиям банка, применяемым к заемщику Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый день на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

допускается привлечение созаемщика и учета его дохода при расчете размера кредита Минусы небольшая сумма и срок кредита под залог Особые ограничения на сайте банка не указаны требования по страхованию;

кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.