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Без обеспечения классический

Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,00 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация-работодатель или ее филиал/представительство должны иметь фактический адрес в регионе присутствия банка
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    базовая ставка
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    +0,5 п.п. к базовой ставке
  • другие документы
    иные источники информации, подтверждающие ежемесячные доходы ФЛ за последние 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • в случае, если заемщик либо созаемщик состоит в браке, необходимо согласие супруга на совершение сделки (в простой письменной либо нотариальной форме)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • высокая процентная ставка;
  • возраст заемщика - от 25 лет;
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка и прочими документами
Особые ограничения
  • максимальная сумма кредита определяется исходя из размера ежемесячного аннуитетного платежа, размер которого не может превышать 60% от величины расчетного чистого дохода;
  • на сайте не представлено никакой информации о страховании
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Без обеспечения» в 8 городах России
68
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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