Обеспеченный
Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,50%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,50 %
- 400 000 ... 6 000 000 ₽
- 18 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
легковой автомобиль (категории B), используемый для личных нужд
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
или по требованию банка
возраст автомобиля не более 10 лет на дату погашения кредита; новый автомобиль любой марки, автомобиль с пробегом любой ин. марки, кроме российских, китайских, индийских, иранских марок и марок стран СНГ; действительные и читаемые номера: VIN, кузова, двигателя, рамы (при наличии); наличие оригинала ПТС (дубликат не допускается); при пробеге приобретаемого автомобиля свыше 200 тыс. км необходимо предоставление заключение об исправном состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля от автосалона; автомобиль не находится в залоге или аресте; не подлежат передаче в залог уникальные / эксклюзивные автомобили (не серийного производства), либо имеющие дорогостоящее дополнительное оборудование, изготовленное под технические нужды залогодателя
Страхование
-
без страхования
+2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка (КАСКО)
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- адвокаты / нотариусы
- прочие
категории лиц, не подходящих под категорию заемщика: адвокаты, моряки, сотрудники предприятий, не имеющих юридического лица на территории РФ
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для нотариусов минимальный срок ведения деятельности - 12 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
другие документы
выписка по зарплатной карте за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества
Документы
- другие документы
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- договор на приобретение имущества
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- документы для нотариусов; моряков
- полный перечень документов указан на сайте банка
Количество созаемщиков
привлечение созаемщика осуществляется по желанию клиента или по требованию банка
Прочие требования к заемщику
- в отношении клиента не были введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лица
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 1 месяц;
- крупная сумма кредита и длительный срок кредитования;
- без личного страхования;
- предоставляется нотариусам;
- невысокая ставка
Минусы
- требуется официальное подтверждение основного дохода;
- срок рассмотрения заявки до 10 дней;
- максимальное соотношение К/З до 70%
Особые ограничения
- срок действия документов, подтверждающих доход - не более 30 дней с даты выдачи (заверения);
- при отсутствии страхования КАСКО ставка увеличивается
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 21:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Обеспеченный» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Симферополь
- Телефоны
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8 800 333-55-45 — единая справочная служба