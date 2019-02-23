на выбор залог

движимого имущества, обязательно

легковой автомобиль (категории B), используемый для личных нужд автотранспорта, обязательно

на выбор поручительство и гарантии

или по требованию банка физических лиц, по требованию заёмщика

возраст автомобиля не более 10 лет на дату погашения кредита; новый автомобиль любой марки, автомобиль с пробегом любой ин. марки, кроме российских, китайских, индийских, иранских марок и марок стран СНГ; действительные и читаемые номера: VIN, кузова, двигателя, рамы (при наличии); наличие оригинала ПТС (дубликат не допускается); при пробеге приобретаемого автомобиля свыше 200 тыс. км необходимо предоставление заключение об исправном состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля от автосалона; автомобиль не находится в залоге или аресте; не подлежат передаче в залог уникальные / эксклюзивные автомобили (не серийного производства), либо имеющие дорогостоящее дополнительное оборудование, изготовленное под технические нужды залогодателя