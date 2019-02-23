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Обеспеченный для ИП и собственников бизнеса

Генбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,50%
Сумма
до 6 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 7 до 20 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 16,50 %
  • 400 000 ... 6 000 000 ₽
  • 18 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
легковой автомобиль (категории B), используемый для личных нужд
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
или по требованию банка
возраст автомобиля не более 10 лет на дату погашения кредита; новый автомобиль любой марки, автомобиль с пробегом любой ин. марки, кроме российских, китайских, индийских, иранских марок и марок стран СНГ; действительные и читаемые номера: VIN, кузова, двигателя, рамы (при наличии); наличие оригинала ПТС (дубликат не допускается); при пробеге приобретаемого автомобиля свыше 200 тыс. км необходимо предоставление заключение об исправном состоянии основных узлов и агрегатов автомобиля от автосалона; автомобиль не находится в залоге или аресте; не подлежат передаче в залог уникальные / эксклюзивные автомобили (не серийного производства), либо имеющие дорогостоящее дополнительное оборудование, изготовленное под технические нужды залогодателя
Страхование
  • без страхования
    +2 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка (КАСКО)
  • cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 3-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    подтверждающие доход от сдачи в аренду недвижимого/движимого имущества
Документы
  • другие документы
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • договор на приобретение имущества
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов указан на сайте банка
Количество созаемщиков
привлечение созаемщика осуществляется по желанию клиента или по требованию банка
Прочие требования к заемщику
  • для собственников бизнеса доля в УК более 25%; в отношении клиента не были введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) физического лица
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 7 до 20 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 1 месяц;
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования;
  • без личного страхования;
  • учитываются доп. доходы;
  • возможно привлечение созаёмщика/поручителя
Минусы
  • требуется официальное подтверждение основного дохода;
  • рассмотрение заявки - до 20 дней;
  • максимальное соотношение К/З до 70%
Особые ограничения
  • кредит для ИП и собственников бизнеса;
  • постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
  • при отсутствии страхования КАСКО ставка увеличивается
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 21:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Обеспеченный» в 31 городе России
144
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ОГРН
1137711000074
Сайт
www.genbank.ru
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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