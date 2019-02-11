до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,90 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4,1-9,6 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: не менее 12-ти месяцев для ИП и собственников бизнеса Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор * полный перечень представлен на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка по зарплатной карте * полный перечень представлен на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Для ИП: оригинал свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя/ лист записи ЕГРИП; оригинал лицензии/разрешения на осуществление той или иной предпринимательской деятельности, требующей лицензирования/разрешения; технико-экономическое обоснование (по форме банка)

Для собственников бизнеса: выписка из единого государственного реестра юридических лиц; технико-экономическое обоснование (по форме банка)

Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возможна выдача кредита без обеспечения;

не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

срок действия кредитного решения - до 30 дней;

возможность кредитования ИП и собственников бизнеса;

невысокие ставки Минусы очень высокая процентная ставка при отказе от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.