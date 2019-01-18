до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 12,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 16,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка

cтрахование только в компаниях, аккредитованных банком Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

военнослужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры для работающих пенсионеров Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 66 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 66 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: осуществление трудовой деятельности в регионе присутствия банка, а также в следующих регионах: Астраханская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Курганская обл., Новгородская обл., Оренбургская обл., Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Саратовская обл., Тверская обл., Ульяновская обл., Чувашская Республика Регистрация постоянная на территории РФ Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ для работающих по найму/военнослужащих/работников органов внутренних дел/адвокатов

справка по форме 3-НДФЛ для нотариусов

справка в свободной форме подтверждение дополнительного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка о зачислении пенсии на счет из банка/квитанция Почты России о доставке и выплате пенсии (за последние 3 месяца) Документы заявление-анкета

паспорт

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

трудовая книжка

пенсионное удостоверение

ИНН копия кредитного договора со всеми приложениями и дополнениями, сведения о номере счета погашения кредита и реквизитах кредитной организации, обслуживающей кредит;

СНИЛС (при сумме свыше 750 т.р.);

для адвокатов: удостоверение адвоката; письмо из коллегии адвокатов/адвокатского бюро/юридической консультации/справка из адвокатского кабинета/любой официальный документ, соответствующий форме организации деятельности данного адвоката;

для военнослужащих/работников органов внутренних дел: справка(выписка) из личного дела о прохождении военной службы/работы в органах внутренних дел;

для нотариусов: выписка из реестра нотариусов/лицензия на право нотариальной деятельности/выписка из протокола квалификационной комиссии;

для ИП: копия свидетельства о регистрации Количество созаемщиков супруга/супруг заемщика Прочие требования к заемщику наличие постоянной регистрации на территории РФ, за исключением следующих регионов: Алтайский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Омская область, Республика Карачаево – Черкессия, Рязанская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Чукотский автономный округ Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 4 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы предоставляется ИП, военнослужащим, адвокатам, нотариусам, работающим пенсионерам;

для увеличения суммы кредита возможен учет дохода супруги(га);

крупная сумма кредита (на длительный срок) без обеспечения Минусы широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;

рассмотрение заявки до 4-х дней Особые ограничения кредит на рефинансирование

повышенная ставка при отсутствии страхования;

осуществление трудовой деятельности в регионе присутствия банка

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 18.01.2019 14:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.