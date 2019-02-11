до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 15,90 %

100 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная 5000 руб. в случае отказа от получения кредита после регистрации уведомления о залоге, замены предмета залога Обеспечение на выбор залог машина в исправном состоянии (на ходу) возрастом не более 15 лет движимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 5,7-5,6 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: нет требований к стажу работы Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

паспорт Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 4 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 1/366 от размера ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки - под залог недвижимости; 0,5% от первоначальной суммы кредита, но не более 1500 руб. - под залог авто Способ оплаты банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без подтверждения дохода;

возраст заемщика - от 18 до 70 лет;

наличие постоянной или временной регистрации Минусы повышенная ставка при отказе от личного и/или имущественного страхования Особые ограничения повышенная ставка без личного страхования;

увеличение ставки в случае прекращения договора залога до полного погашения задолженности

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.