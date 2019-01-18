Потребительский под залог недвижимого имущества
Кредпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 65 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 100 000 ... 65 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 20,00 %
- 100 000 ... 65 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
рабочих
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
проценты за просрочку возврата кредита в размере 20% годовых; по кредитам обеспеченным залогом недвижимости - в размере ключевой ставки ЦБ
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- рассмотрение заявки - до 10 дней;
- требуется поручительство супруга(-и);
- требуется имущественное страхование;
- широкий диапазон ставки (банк не раскрывает условия, влияющие на размер процента)
Особые ограничения
- на сайте банка не указаны требования к трудовому стажу заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
- ОГРН
- 1027600000031
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ярославль
- Телефоны
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(4852) 26-70-70