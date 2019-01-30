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На рефинансирование под залог недвижимости

Дальневосточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
от 300 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
  • 12,50 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, жилой дом с земельным участком, земельный участок, офисное здание или помещение, гараж и др.
Страхование
  • без страхования
    + 6 п.п. к базовой ставке при отказе от личного и имущественного страхования
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +3 п. п. к базовой ставке
  • личное
    +3 п. п. к базовой ставке
имущественное страхование обязательно при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету / карточному счету, заверенная сторонним банком
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);
  • документы по рефинансируемым кредитам
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере ключевой ставки ЦБ РФ
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от имущественного и личного страхования;
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости, имущественное страхование является обязательным;
  • для погашения кредита, полученного не ранее 3 месяцев назад, и до погашения которого остается не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На рефинансирование под залог недвижимости» в 24 городах России
75
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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