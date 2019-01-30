до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 12,50 %

от 300 000 ₽

1 год ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартира, жилой дом с земельным участком, земельный участок, офисное здание или помещение, гараж и др. недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 6 п.п. к базовой ставке при отказе от личного и имущественного страхования

имущественное и личное базовая ставка

имущественное +3 п. п. к базовой ставке

личное +3 п. п. к базовой ставке имущественное страхование обязательно при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка по зарплатному счету / карточному счету, заверенная сторонним банком Документы документы по предоставляемому залогу

документы, подтверждающие кредитную историю

свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовой договор копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);

документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 3 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере ключевой ставки ЦБ РФ Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная процентная ставка при отказе от имущественного и личного страхования;

срок рассмотрения заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит на рефинансирование;

при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости, имущественное страхование является обязательным;

для погашения кредита, полученного не ранее 3 месяцев назад, и до погашения которого остается не менее 3 месяцев

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.