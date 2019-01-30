Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно, но не более 20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются проценты / 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита не начисляются проценты