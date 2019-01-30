Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

за весь период просрочки штраф на уровне ключевой ставки Банка России на день заключения договор (при просрочке или неуплате процентов/при нарушении срока возврата кредита) - если в качестве залога выступает недвижимость; штраф в размере 20% годовых на сумму просроченной задолженности - если в качестве залога выступает прочее имущество