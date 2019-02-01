до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 16,00 %

50 000 ... 10 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог ипотека недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно легковой автомобиль не старше 10 лет, на момент окончания срока кредитования автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 67 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 67 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы документы по предоставляемому залогу

водительское удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета при наличии действующих кредитных обязательств — копии кредитных договоров и графики платежей Прочие требования к заемщику ежемесячные расходы по кредиту и процентам не должны превышать 40% от суммы ежемесячного дохода заемщика, а совокупные расходы по запрашиваемому кредиту и кредитным договорам в других кредитных учреждениях не должны превышать 50% от суммы ежемесячного дохода заемщика Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности(залог движимого имущества, поручительство)/ключевая ставка ЦБ РФ (залог недвижимости) Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно кредитование пенсионеров;

срок действия кредитного решения - 30 дней;

погашение аннуитетными/дифференцированными платежами Минусы требуется имущественное страхование;

возраст заемщика - от 25 лет;

требуется регистрация в регионе выдачи кредита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.