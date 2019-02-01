Образовательный
Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- цель: образование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
Ставки
- 13,50 %
- 30 000 ... 200 000 ₽
- 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+2,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
неснижаемый остаток на счете для гашения кредита - 1 т.р.; неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: среднемесячный размер дохода*количество месяцев кредита > суммы кредита и процентовподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- договор с ВУЗом
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве созаемщика наследников первой очереди (родители, дети, супруг), удовлетворяющего требованиям банка
Прочие требования к заемщику
- максимальный возраст 68 лет - для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
безналичное зачисление денежных средств на текущий счет заемщика с дальнейшим перечислением на счет образовательного учреждения
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности до дня подачи искового заявления в суд и 0,1% от суммы просроченной задолженности со дня подачи искового заявления в суд за каждый день просрочки платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без обеспечения;
- срок действия кредитного решения - 30 дней;
- возможность привлечения до 3 созаемщиков
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- наличие неснижаемого остатка для гашения кредита;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- оформление кредита возможно работающему студенту с 21 года;
- кредит на оплату обучения в СГУПС, НГУЭУ, НГУАДИ (г. Новосибирск)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 9 городах России
50
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба