Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита образование Ставки 13,50 %

30 000 ... 200 000 ₽

6 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Дополнительная информация неснижаемый остаток на счете для гашения кредита - 1 т.р.; неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: среднемесячный размер дохода*количество месяцев кредита > суммы кредита и процентов подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы договор с ВУЗом

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве созаемщика наследников первой очереди (родители, дети, супруг), удовлетворяющего требованиям банка до 3 человек Прочие требования к заемщику максимальный возраст 68 лет - для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет компании, предоставляющей товар / услугу безналичное зачисление денежных средств на текущий счет заемщика с дальнейшим перечислением на счет образовательного учреждения Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности до дня подачи искового заявления в суд и 0,1% от суммы просроченной задолженности со дня подачи искового заявления в суд за каждый день просрочки платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

без обеспечения;

срок действия кредитного решения - 30 дней;

возможность привлечения до 3 созаемщиков Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

наличие неснижаемого остатка для гашения кредита;

небольшая сумма Особые ограничения оформление кредита возможно работающему студенту с 21 года;

кредит на оплату обучения в СГУПС, НГУЭУ, НГУАДИ (г. Новосибирск)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.