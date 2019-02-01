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Образовательный

Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 200 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • цель: образование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • образование
Ставки
  • 13,50 %
  • 30 000 ... 200 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +2,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

неснижаемый остаток на счете для гашения кредита - 1 т.р.; неснижаемый остаток вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный неснижаемый остаток возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: среднемесячный размер дохода*количество месяцев кредита > суммы кредита и процентов
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • договор с ВУЗом
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве созаемщика наследников первой очереди (родители, дети, супруг), удовлетворяющего требованиям банка
Прочие требования к заемщику
  • максимальный возраст 68 лет - для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
безналичное зачисление денежных средств на текущий счет заемщика с дальнейшим перечислением на счет образовательного учреждения
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности до дня подачи искового заявления в суд и 0,1% от суммы просроченной задолженности со дня подачи искового заявления в суд за каждый день просрочки платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без обеспечения;
  • срок действия кредитного решения - 30 дней;
  • возможность привлечения до 3 созаемщиков
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • наличие неснижаемого остатка для гашения кредита;
  • небольшая сумма
Особые ограничения
  • оформление кредита возможно работающему студенту с 21 года;
  • кредит на оплату обучения в СГУПС, НГУЭУ, НГУАДИ (г. Новосибирск)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 9 городах России
50
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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