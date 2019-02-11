Цель кредита

рефинансирование

допускается наличие продуктов типа «потребительский кредит» или «кредитная карта» с совокупным остатком текущей задолженности менее максимальной суммы по продукту «Все в Восточный 2.0»; требования к кредитам: валюта кредита – российский рубль; отсутствие текущей просроченной задолженности; отсутствие фактов возникновения просрочек 30+ в течение срока жизни кредитов; кредит должен быть выдан не менее 6 мес. назад от даты оформления документов на кредит; отсутствует обеспечение (залог/поручительство)