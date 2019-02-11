Рефинансирование
Восточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 750 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
допускается наличие продуктов типа «потребительский кредит» или «кредитная карта» с совокупным остатком текущей задолженности менее максимальной суммы по продукту «Все в Восточный 2.0»; требования к кредитам: валюта кредита – российский рубль; отсутствие текущей просроченной задолженности; отсутствие фактов возникновения просрочек 30+ в течение срока жизни кредитов; кредит должен быть выдан не менее 6 мес. назад от даты оформления документов на кредит; отсутствует обеспечение (залог/поручительство)
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 50 000 ... 750 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 40,00 %
- 50 000 ... 750 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 76 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
для лиц моложе 26 лет стаж на последнем месте - не менее 12 мес.
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- кредитный договор по рефинансируемому кредиту;
- по решению банка могут быть затребованы дополнительные документы
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 30 минут)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
выпускается карта Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно)
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 5 мес.
размер платежа на льготный период кредитования - не более 100 руб.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
600-2000 руб. за факт просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без подтверждения дохода;
- без страхования;
- возраст заемщика на момент погашения кредита - до 76 лет;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- льготный период кредитования - 5 мес.
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
- крупная сумма штрафов за ненадлежащие исполнение обязательств по кредиту
Особые ограничения
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 26 лет;
- кредит выдается на карту Visa Instant Issue (800 руб. за оформление) или Visa Classic (бесплатно);
- высокая процентная ставка в случае непредставления подтверждающих документов о погашении всех рефинансируемых кредитов, начиная с даты, следующей за датой 2-го платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
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