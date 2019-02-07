до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,90 %

30 000 ... 2 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 19,90 %

30 000 ... 2 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму кредит предоставляется всем кто официально трудоустроен и получает зарплату на карту любого российского банка Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: непрерывный стаж на последнем месте для индивидуальных предпринимателей - 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор другие документы выписка с банковского счёта, подтверждающая получение заработной платы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику получение заработной платы на карту любого банка РФ Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

зачисление зарплаты на карту любого банка;

подтверждение дохода - выписка по счету;

крупная сумма на длительный срок Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта Особые ограничения кредит предоставляется клиентам, получающим заработную плату на карту любого российского банка

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 07.02.2019 12:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.