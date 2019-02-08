Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 10,50 %

200 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. без личного страхования

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие

прочие для лиц имеющих военный билет Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета предоставление дополнительных документов не является обязательным, но может благоприятно повлиять на решение банка: полный список указан на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (от 1 часа) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 2 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия) Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы магазины-салоны "Связной" Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

без подтверждения дохода;

низкая ставка;

не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - от 1 часа Минусы акция не распространяется на клиентов, имеющих на дату подачи заявки действующие кредиты в банке Особые ограничения кредит для клиентов, имеющим военный билет

акция не распространяется на клиентов, имеющих на дату подачи заявки действующие кредиты в банке;

акция проходит до 07.03.2019 г. включительно

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 08.02.2019 09:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.