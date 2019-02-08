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Нашим защитникам

Московский Кредитный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
10,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 10,50 %
  • 200 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. без личного страхования
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
  • прочие
для лиц имеющих военный билет
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • предоставление дополнительных документов не является обязательным, но может благоприятно повлиять на решение банка: полный список указан на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 1 часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
заемщикам бесплатно выдается неименная банковская карта Visa
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 2 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности; 10% от суммы аннуитетного платежа за каждый случай несоблюдения условия по обеспечению наличия денежных средств на счете за 10 дней до даты платежа (при выборе заемщиком данного условия)
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
магазины-салоны "Связной"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • без подтверждения дохода;
  • низкая ставка;
  • не требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - от 1 часа
Минусы
  • акция не распространяется на клиентов, имеющих на дату подачи заявки действующие кредиты в банке
Особые ограничения
  • кредит для клиентов, имеющим военный билет
  • акция не распространяется на клиентов, имеющих на дату подачи заявки действующие кредиты в банке;
  • акция проходит до 07.03.2019 г. включительно
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 09:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нашим защитникам» в 49 городах России
179
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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