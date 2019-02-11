Сезонное предложение
НИКО-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,90%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,90 %
- 50 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
работающих по трудовому договору / занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица / частной практикой
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
С 09 января 2019 года по 29 марта 2019 года включительно в рамках акции «Подарки от НИКО-БАНКа» клиент при подаче заявки на кредит самостоятельно выбирает один купон, стирает скрэтч-покрытие, в соответствии с которым размер процентной ставки по кредиту, приведенному ниже, гарантированно уменьшается на одну из следующих величин (в зависимости от выбранного клиентом купона): 0,25%/0,4%/0,5%/0,6%/0,7% годовых
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок регистрации ИП не менее 1 года
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- возраст заемщика относящегося к категории пенсионер: с момента выхода на пенсию (по старости / по выслуге лет) и до 70 лет – для работающих и неработающих пенсионеров
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- без личного страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- альтернативные способы обеспечения
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- ставка в рамках акции действует при оформлении заявки по кредиту с 01.07.2018г. по 31.03.2019г.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Сезонное предложение» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
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(3532) 34-00-34