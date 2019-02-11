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По залог недвижимости

Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 4 000 000
Срок
до 25 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 300 000 ... 4 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
  • 14,00 %
  • 300 000 ... 4 000 000 ₽
  • 20 лет ... 25 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое помещение: квартиражилой дом; жилой дом с земельным участком, на котором он находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
родителей / близких родственников, как альтернатива
закладываемое жилое помещение должно удовлетворять следующим требованиям: иметь отдельную от других квартир или домов кухню и санузел; быть подключенным к электрическим, паровым или газовым системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю площадь жилого помещения; быть обеспеченным горячим и холодным водоснабжением в ванной комнате и на кухне; иметь в исправном состоянии сантехническое оборудование, двери, окна, крышу (для квартир на последних этажах)
Страхование
  • имущественное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    +0,5 п.п. к базовой ставке
  • титульное
    +1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП, лиц, занимающихся частной практикой — срок осуществления деятельности — не менее 2-х лет
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    по образцу государственного учреждения, которые не выдают своим работникамслужащим справок по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы на недвижимость
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    оригинал
  • ИНН
    копия и оригинал
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    оригинал
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал
Количество созаемщиков
до 4 человек
Прочие требования к заемщику
  • заемщик должен обладать полной дееспособностью; в отношении заемщика нет действующих судебных разбирательств, а также действующих исполнительных производств по взысканию задолженности; заемщик не является несостоятельным (банкротом) и не признавался таковым в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления - анкеты на получение ипотечного кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • возможно кредитование ИП;
  • для увеличения суммы кредита заёмщик может привлечь до 4-х созаёмщиков;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 10 дней;
  • повышенная ставка при отказе от имущественного/титульного страхования
Особые ограничения
  • процентная ставка зависят от соотношения суммы кредита к оценочной стоимости залога и срока финансирования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По залог недвижимости» в 4 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
ОГРН
1021300001656
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79

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