По залог недвижимости
Межрегиональный промышленно-строительный банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 4 000 000 ₽
Срок
до 25 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 300 000 ... 4 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 14,00 %
- 300 000 ... 4 000 000 ₽
- 20 лет ... 25 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилое помещение: квартиражилой дом; жилой дом с земельным участком, на котором он находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
родителей / близких родственников, как альтернатива
закладываемое жилое помещение должно удовлетворять следующим требованиям: иметь отдельную от других квартир или домов кухню и санузел; быть подключенным к электрическим, паровым или газовым системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю площадь жилого помещения; быть обеспеченным горячим и холодным водоснабжением в ванной комнате и на кухне; иметь в исправном состоянии сантехническое оборудование, двери, окна, крышу (для квартир на последних этажах)
Страхование
-
имущественное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+0,5 п.п. к базовой ставке
-
титульное
+1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП, лиц, занимающихся частной практикой — срок осуществления деятельности — не менее 2-х лет
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
по образцу государственного учреждения, которые не выдают своим работникамслужащим справок по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы на недвижимость
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
оригинал
-
ИНН
копия и оригинал
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
оригинал
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
Количество созаемщиков
до 4 человек
Прочие требования к заемщику
- заемщик должен обладать полной дееспособностью; в отношении заемщика нет действующих судебных разбирательств, а также действующих исполнительных производств по взысканию задолженности; заемщик не является несостоятельным (банкротом) и не признавался таковым в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления - анкеты на получение ипотечного кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
рабочих
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- возможно кредитование ИП;
- для увеличения суммы кредита заёмщик может привлечь до 4-х созаёмщиков;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- рассмотрение заявки - до 10 дней;
- повышенная ставка при отказе от имущественного/титульного страхования
Особые ограничения
- процентная ставка зависят от соотношения суммы кредита к оценочной стоимости залога и срока финансирования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 11.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По залог недвижимости» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- ОГРН
- 1021300001656
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79