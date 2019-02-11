на выбор залог

жилое помещение: квартиражилой дом; жилой дом с земельным участком, на котором он находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится недвижимого имущества, обязательно

на выбор поручительство и гарантии

физических лиц, как альтернатива

супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно

родителей / близких родственников, как альтернатива

закладываемое жилое помещение должно удовлетворять следующим требованиям: иметь отдельную от других квартир или домов кухню и санузел; быть подключенным к электрическим, паровым или газовым системам отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю площадь жилого помещения; быть обеспеченным горячим и холодным водоснабжением в ванной комнате и на кухне; иметь в исправном состоянии сантехническое оборудование, двери, окна, крышу (для квартир на последних этажах)