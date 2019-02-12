Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

для ЮЛ на общей системе налогообложения и ЕНВД - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год с поквартальной разбивкой по форме "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о финансовых результатах"

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

трудовой договор/контракт для служащих МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур/в случае работы в представительстве иностранной компании по контракту

другие документы налоговая декларация (УСН) за последний финансовый год / налоговые декларации (ЕНВД) за последние 4 квартала / патентная система (патент) на текущий финансовый год и предыдущий

для ЮЛ на общей системе налогообложения и ЕНВД - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год с поквартальной разбивкой по форме "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о финансовых результатах"