Удобный
Транскапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 500 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 15 лет
Максимальная
- 19,50 %
- 500 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
нежилые помещения (офисные, торговые, для предоставления услуг), расположенные в торговых/бизнес центрах и на 1-х этажах жилых зданий
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+2,5 п.п. к базовой
-
имущественное и личное
+1 п.п. к базовой
-
имущественное
+3,5 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
- граждане других стран
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
cрок существования бизнеса/ИП не менее 12 месяцев
Регистрация
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
для ЮЛ на общей системе налогообложения и ЕНВД - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год с поквартальной разбивкой по форме "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о финансовых результатах"
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
трудовой договор/контракт
для служащих МО, МВД, ФСБ, ФСО и других структур/в случае работы в представительстве иностранной компании по контракту
-
другие документы
налоговая декларация (УСН) за последний финансовый год / налоговые декларации (ЕНВД) за последние 4 квартала / патентная система (патент) на текущий финансовый год и предыдущий
для ЮЛ на общей системе налогообложения и ЕНВД - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год с поквартальной разбивкой по форме "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о финансовых результатах"
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- анкета о финансовых данных юридического лица;
- паспорт гражданина РФ/иностранного государства (предоставляется всеми участниками сделки и лицами, оформляющими согласие на предоставление кредита);
- выписка из ЕГРН/свидетельство о собственности на передаваемую в залог недвижимость;
- удостоверение адвоката (только для адвокатов);
- лицензия на право нотариальной деятельности (только для нотариусов);
- управленческая отчетность помесячно за последний год (книга доходов и расходов, кассовая книга, ведомость по зарплате) - копии заверенные руководителем/ИП;
- выписка по р/счетам за последние 12 месяцев с назначением платежей (оригинал);
- фото бизнеса (внешний вид здания/помещения в котором ведется бизнес, вывески и информационные таблички, офисные и производственные помещения, оборудование и технику используемую в бизнесе, место хранения техники, оборудования и товарных остатков, производственный процесс, остатки товаров и материально-производственных запасов);
- действующие договоры аренды помещений (офиса/склада/прочих площадей);
- свидетельства и/или выписка из ЕГРН на собственность помещений участвующих в бизнесе;
- ПТС/ПСМ на автотранспорт/спецтехнику, участвующих в бизнесе;
- договоры с основными покупателями и поставщиками (не более 5 договоров) – обязательно для арендного бизнеса и перевозок
Количество созаемщиков
от 2 до человек
+ 0,25 п.п. если более 2-х физических лиц участвующих в кредитной сделке (коэффициент применяется в отношении каждого дополнительного участника сделки: заёмщика / поручителя / залогодателя); + 0,25 п.п. если созаёмщик ИП
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
90 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,02% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок действия положительного кредитного решения;
- возможно кредитование ин. граждан (с подтверждением доходов);
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возраст на момент окончания кредита - до 75 лет;
- альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения дохода;
- возможно снижение процентной ставки при условии предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредитных
Минусы
- повышенные ставки при отказе от личного/титульного страхования;
- имущественное страхование обязательно;
- повышенная ставка если более 2-х физических лиц участвуют в кредитной сделке
Особые ограничения
- кредит для ИП, владельцев бизнеса, адвокатов, нотариусов;
- лицам, чей возраст на момент погашения кредита превышает 65 лет и доход которых учитывается при расчете лимита кредитования, кредит предоставляется при условии согласия страховой компании оформить договор страхования жизни и здоровья;
- для ИП и ин.граждан действует надбавка к базовой ставке
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 12.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Удобный» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- ОГРН
- 1027739186970
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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