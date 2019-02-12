до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,00 %

500 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 15 лет Максимальная 22,50 %

500 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 15 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог нежилые помещения (офисные, торговые, для предоставления услуг), расположенные в торговых/бизнес центрах и на 1-х этажах жилых зданий недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное +2,5 п.п. к базовой

имущественное и личное +1 п.п. к базовой

имущественное +3,5 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: cрок существования бизнеса/ИП не менее 12 месяцев Регистрация Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета выписка из ЕГРН/свидетельство о собственности на передаваемую в залог недвижимость;

удостоверение адвоката (только для адвокатов);

лицензия на право нотариальной деятельности (только для нотариусов) Банк вправе запросить дополнительные документы Количество созаемщиков + 0,25 п.п. если более 2-х физических лиц участвующих в кредитной сделке (коэффициент применяется в отношении каждого дополнительного участника сделки: заёмщика / поручителя / залогодателя); + 0,25 п.п. если созаёмщик ИП от 2 до человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 90 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,02% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок действия положительного кредитного решения;

возможно кредитование ин. граждан (с подтверждением доходов);

крупная сумма кредита на длительный срок;

возраст на момент окончания кредита - до 75 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения дохода;

возможно снижение процентной ставки при условии предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредитных Минусы повышенные ставки при отказе от личного/титульного страхования;

имущественное страхование обязательно;

повышенная ставка если более 2-х физических лиц участвуют в кредитной сделке Особые ограничения кредит для ИП, владельцев бизнеса, адвокатов, нотариусов;

лицам, чей возраст на момент погашения кредита превышает 65 лет и доход которых учитывается при расчете лимита кредитования, кредит предоставляется при условии согласия страховой компании оформить договор страхования жизни и здоровья;

для ИП и ин.граждан действует надбавка к базовой ставке

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.