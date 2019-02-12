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Удобный по двум документам

Транскапиталбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 500 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 15 лет
Максимальная
  • 22,50 %
  • 500 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
нежилые помещения (офисные, торговые, для предоставления услуг), расположенные в торговых/бизнес центрах и на 1-х этажах жилых зданий
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    +2,5 п.п. к базовой
  • имущественное и личное
    +1 п.п. к базовой
  • имущественное
    +3,5 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
cрок существования бизнеса/ИП не менее 12 месяцев
Регистрация
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • выписка из ЕГРН/свидетельство о собственности на передаваемую в залог недвижимость;
  • удостоверение адвоката (только для адвокатов);
  • лицензия на право нотариальной деятельности (только для нотариусов)

Банк вправе запросить дополнительные документы

Количество созаемщиков
от 2 до человек
+ 0,25 п.п. если более 2-х физических лиц участвующих в кредитной сделке (коэффициент применяется в отношении каждого дополнительного участника сделки: заёмщика / поручителя / залогодателя); + 0,25 п.п. если созаёмщик ИП
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
90 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,02% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок действия положительного кредитного решения;
  • возможно кредитование ин. граждан (с подтверждением доходов);
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • возраст на момент окончания кредита - до 75 лет;
  • альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения дохода;
  • возможно снижение процентной ставки при условии предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредитных
Минусы
  • повышенные ставки при отказе от личного/титульного страхования;
  • имущественное страхование обязательно;
  • повышенная ставка если более 2-х физических лиц участвуют в кредитной сделке
Особые ограничения
  • кредит для ИП, владельцев бизнеса, адвокатов, нотариусов;
  • лицам, чей возраст на момент погашения кредита превышает 65 лет и доход которых учитывается при расчете лимита кредитования, кредит предоставляется при условии согласия страховой компании оформить договор страхования жизни и здоровья;
  • для ИП и ин.граждан действует надбавка к базовой ставке
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Удобный» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ОГРН
1027739186970
Сайт
www.tkbbank.ru
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