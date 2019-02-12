Для военнослужащих
Липецккомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 16,90 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
лица, проходящие военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, ГУСП, МЧС, МВД, Росгвардии, Военной Прокуратуре России или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД, ФСИН, ФТС, ФССП
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии
-
справка по форме 2-НДФЛ
справка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4-х месяцев)
- трудовой договор/контракт
не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии
Документы
- служебное удостоверение / пропуск
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредитования;
- крупная сумма кредита;
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- широкий диапазон ставок
Особые ограничения
- кредит для военнослужащих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 6 городах России
13
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29