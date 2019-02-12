до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 16,90 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие лица, проходящие военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, ГУСП, МЧС, МВД, Росгвардии, Военной Прокуратуре России или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД, ФСИН, ФТС, ФССП Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии справка по форме 2-НДФЛ справка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4-х месяцев)

трудовой договор/контракт не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии Документы служебное удостоверение / пропуск

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы широкий диапазон ставок Особые ограничения кредит для военнослужащих

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.