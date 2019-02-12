Вход

Для военнослужащих

Липецккомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,50 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 16,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
лица, проходящие военную или приравненную к военной службу по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР, ГУСП, МЧС, МВД, Росгвардии, Военной Прокуратуре России или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД, ФСИН, ФТС, ФССП
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии
  • справка по форме 2-НДФЛ
    справка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4-х месяцев)
  • трудовой договор/контракт
не требуется для лиц, проходящих службу по контракту в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии
Документы
  • служебное удостоверение / пропуск
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • крупная сумма кредита;
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • широкий диапазон ставок
Особые ограничения
  • кредит для военнослужащих
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 16:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 6 городах России
13
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще