Вход

Пенсионный без подтверждения дохода

Вологжанин, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 20,00 %
  • 10 000 ... 100 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 21,00 %
  • 10 000 ... 100 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
для заемщиков старше 65 лет на момент оформления кредита
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
физические лица-граждане РФ, получающие пенсионные выплаты: пенсия по старости, пенсия за выслугу лет, пенсионные выплаты военнослужащим и государственным служащим, выплаты пожизненного содержания судей
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для неработающих пенсионеров требование к трудовому стажу не применяется
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода/возможно без подтверждения;
  • крупная сумма кредита с подтверждением дохода;
  • низкая ставка с подтверждением дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • высокая ставка без подтверждения дохода
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • льготная ставка для клиентов с хорошей кредитной историей;
  • процентная ставка по кредиту с учетом всех скидок и надбавок не может быть ниже базовой
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 5 городах России
11
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
посмотреть на карте
Телефоны
(8172) 21-18-19

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще