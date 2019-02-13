на выбор поручительство и гарантии

физических лиц, обязательно

стоимость предмета залога должна обеспечить исполнение обязательств по кредитному договору в полном объеме; при кредитовании на сумму 500 тыс. рублей и более обязательно должен быть предоставлен залог; залоговая стоимость определяется банком; разность между суммой кредита и 500 тыс. рублей должна быть обеспечена залогом в полном объеме

на выбор залог как альтернатива

недвижимого имущества, как альтернатива