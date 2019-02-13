Рефинансирование
Актив Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
требования к рефинансируемым кредитам: своевременное погашение задолженности в течение последних 12 месяцев; отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период их действия (изменение условий кредитного договора, направленное на поддержание платежеспособности заемщика в случае ухудшения его финансового состояния)
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,50 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 4 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
стоимость предмета залога должна обеспечить исполнение обязательств по кредитному договору в полном объеме; при кредитовании на сумму 500 тыс. рублей и более обязательно должен быть предоставлен залог; залоговая стоимость определяется банком; разность между суммой кредита и 500 тыс. рублей должна быть обеспечена залогом в полном объеме
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- копию кредитного договора (договора займа) предшествующего кредитора, приложений и дополнительных соглашений к нему, платежные реквизиты предшествующего кредитора, в том числе реквизиты счета для погашения рефинансируемого кредита;
- справку/выписку об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, в том числе подготовленную с помощью системы Интернет-банкинга предшествующего кредитора, содержащую информацию об остатке ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту с начисленными процентами;
- документы, подтверждающие своевременное погашение платежей по ссудной задолженности заемщиком в течение последних 180 календарных дней
Количество созаемщиков
до 1 человека
вместо предоставления обеспечения клиент может привлечь созаемщика (супруга или члена семьи, с которым заемщик ведет общее хозяйство, совместно проживает), а если заемщик состоит в браке, то данное требование является обязательным условием
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- возможность оформления кредита ИП;
- альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма кредита
Минусы
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- срок рассмотрения заявки до 5 дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- ставка определяется банком индивидуально и может быть снижена для пенсионеров; работников бюджетной сферы; в случае предоставления залога или дополнительного поручительства; при подтверждении целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
- 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- ОГРН
- 1021300001029
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
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