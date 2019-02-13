Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя для сотрудников государственных учреждений

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы