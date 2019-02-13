Личное подсобное хозяйство
Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 59 мес.
Основные характеристики
- цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
- 17,00 %
- 30 000 ... 1 500 000 ₽
- 3 мес. ... 59 мес.
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
не более 2-х
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
для сотрудников государственных учреждений
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
- свидетельство о временной регистрации
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства заемщика
Количество созаемщиков
в число созаемщиков включаются: физическое лицо, записанное первым в похозяйственной книге (в обязательном порядке); платежеспособный член семьи физического лица, записанного первым в похозяйственной книге, включенный в список членов хозяйства в похозяйственной книге(супруг(а), дети, родители, внуки, братья, сестры, племянники, бабушки, дедушки), доходы которого (за исключением дохода от ведения личного подсобного хозяйства) учитываются для определения максимального размера кредита
Прочие требования к заемщику
- заемщиком должно являться физическое лицо, записанное первым в похозяйственной книге
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
при зачислении кредита на новую банковскую карту может использоваться только банковская карта «Momentum»
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 2 года
не более одного раза отсрочки в погашении основного долга (без увеличения общего срока кредитования) по заявлению заемщика/одного из созаемщиков на период: до 12-ти месяцев – по кредитам, выданным на срок до 23-х месяцев (включительно); до 24-х месяцев – по кредитам, выданным на срок до 59-ти месяцев (включительно)
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых с суммы просроченного платежа - за несвоевременное погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом; 1/2 процентной ставки, установленной договором потребительского кредита - в случае непредоставления заемщиком документов в установленный срок или предоставления документов, подтверждающих целевое использование менее 90% суммы кредита
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- постоянная регистрация не обязательна;
- крупная сумма кредита;
- выдача кредита единовременно/частями
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- максимальный срок кредитования зависит от цели кредита, при наличии у заемщика/одного из созаемщиков временной регистрации максимальный срок кредитования также ограничен сроком, оставшимся до окончания временной регистрации заемщика/одного из созаемщиков;
- количество поручителей определяется исходя из суммы кредита и размера платежеспособности поручителя(ей)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Личное подсобное хозяйство» в 7235 городах России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
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- www.sberbank.ru
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