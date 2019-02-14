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Гарантированная ставка

БыстроБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 200 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,90 %
  • 10 000 ... 200 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 30 мин.)
Максимальный срок действия кредитного решения
10 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно, но не более 20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются проценты / 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита не начисляются проценты
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 мес.;
  • без обеспечения;
  • низкая ставка;
  • без страхования
Минусы
  • небольшая сумма
Особые ограничения
  • требуется поручительство
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Гарантированная ставка» в 30 городах России
14
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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