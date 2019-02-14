Гарантированная ставка
БыстроБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,90 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 30 мин.)
Максимальный срок действия кредитного решения
10 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно, но не более 20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются проценты / 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита не начисляются проценты
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 мес.;
- без обеспечения;
- низкая ставка;
- без страхования
Минусы
- небольшая сумма
Особые ограничения
- требуется поручительство
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Гарантированная ставка» в 30 городах России
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба