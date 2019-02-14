Хорошая история акция
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 750 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 9,90 %
- 300 000 ... 750 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,90 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
личное страхование - по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
договоры найма/аренды жилого помещения или договоры аренды нежилого помещения, принадлежащих на праве собственности
Документы
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)
- призывное свидетельство об отсрочке службы в армии (для студентов)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;
- низкая ставка
Минусы
- повышенная ставка без личного страхования
Особые ограничения
- акция действует для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке до 01.06.2019 года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 16:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба