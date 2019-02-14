Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 9,90 %

300 000 ... 750 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 13,90 %

10 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка личное страхование - по желанию заемщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы договоры найма/аренды жилого помещения или договоры аренды нежилого помещения, принадлежащих на праве собственности Документы трудовой договор копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)

призывное свидетельство об отсрочке службы в армии (для студентов) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;

низкая ставка Минусы повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения акция действует для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке до 01.06.2019 года

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 14.02.2019 16:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.