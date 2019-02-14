Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии