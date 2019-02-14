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На все про все для неработающих пенсионеров

СКБ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
до 1 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,50 %
  • 51 000 ... 1 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 55 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 50 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 1 человека
возможно привлечение 1 созаемщика, чей доход учитывается при расчете суммы кредита; созаемщик может состоять в родстве (супруг(а)) и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • возможно привлечение созаемщика;
  • до 299 000 руб. без подтверждения дохода;
  • возможна выдача кредита неработающим пенсионерам;
  • без страхования
Минусы
  • высокая ставка без подтверждения дохода
Особые ограничения
  • до 800 тыс. руб. для ИП и собственников бизнеса
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На все про все» в 164 городах России
23
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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