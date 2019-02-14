На все про все для неработающих пенсионеров
СКБ-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
до 1 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,50 %
- 51 000 ... 1 300 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 55 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 50 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; выписка со счета, открытого в банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
от 0 до 1 человека
возможно привлечение 1 созаемщика, чей доход учитывается при расчете суммы кредита; созаемщик может состоять в родстве (супруг(а)) и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- возможно привлечение созаемщика;
- до 299 000 руб. без подтверждения дохода;
- возможна выдача кредита неработающим пенсионерам;
- без страхования
Минусы
- высокая ставка без подтверждения дохода
Особые ограничения
- до 800 тыс. руб. для ИП и собственников бизнеса
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 13:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На все про все» в 164 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-06-00 — единая справочная служба