Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита развитие (ведение) личного подсобного хозяйства Ставки Минимальная 11,25 %

50 001 ... 700 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 13,50 %

50 001 ... 700 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков владельцы личных подсобных хозяйств Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит Регистрация постоянная на территории РФ Документы другие документы

паспорт

заявление-анкета выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности/аренды/постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для ведения ЛПХ (при отсутствии такого документа данные о земельном участке из раздела 3 выписки из похозяйственной книги, удостоверенной уполномоченным представителем сельской/городской администрации)

выписка из похозяйственной книги (заемщика и поручителя) по форме банка, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке;

документы, предоставляемые в рекомендательном порядке: рекомендации (ходатайства) со стороны региональных (районных) организаций АККОР, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов и т.п.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии такового)

Прочие требования к заемщику наличие записей в похозяйственной книге сельской/городской администрации о ведении гражданином ЛПХ в течение не менее 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на кредит Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 20% годовых Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - до 75 лет;

льготные ставки для "надежных" заемщиков;

низкая ставка;

учет дополнительных доходов Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для владельцев ЛПХ на развитие личного подсобного хозяйства;

повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств согласно условиям предоставления кредитного продукта

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.