На развитие ЛПХ без обеспечения
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,25%
Сумма
до 700 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
- 11,25 %
- 50 001 ... 700 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,50 %
- 50 001 ... 700 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+4,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Документы
- другие документы
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности/аренды/постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для ведения ЛПХ (при отсутствии такого документа данные о земельном участке из раздела 3 выписки из похозяйственной книги, удостоверенной уполномоченным представителем сельской/городской администрации)
- выписка из похозяйственной книги (заемщика и поручителя) по форме банка, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке;
- документы, предоставляемые в рекомендательном порядке:
- рекомендации (ходатайства) со стороны региональных (районных) организаций АККОР, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов и т.п.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии такового)
Прочие требования к заемщику
- наличие записей в похозяйственной книге сельской/городской администрации о ведении гражданином ЛПХ в течение не менее 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на кредит
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 75 лет;
- льготные ставки для "надежных" заемщиков;
- низкая ставка;
- учет дополнительных доходов
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для владельцев ЛПХ на развитие личного подсобного хозяйства;
- повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств согласно условиям предоставления кредитного продукта
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 14.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На развитие ЛПХ без обеспечения» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
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