Пенсионный
Банк Казани, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,90%
Сумма
до 250 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,90 %
- 30 000 ... 250 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,40 %
- 30 000 ... 250 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
-
без страхования
+5 п. п. без личного страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
учитывается пенсия по старости, за выслугу лет
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочего/домашнего
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки в зависимости от условий договора
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия решения - 30 дней;
- невысокая ставка
Минусы
- высокая процентная ставка при отказе от личного страхования
- рассмотрение кредитной заявки - до 3 дней;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- процентная ставка действует в рамках акции с 11.02.2019г. по 31.03.2019г.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 16.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98