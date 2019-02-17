до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 19,90 %

30 000 ... 100 000 ₽

2 года ... 5 лет Максимальная 24,10 %

30 000 ... 100 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: наличие постоянной работы или постоянной регистрации в регионе предоставления кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб. для жителей Москвы; 8 000 руб. для жителей других регионов подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт документ на выбор: загранпаспорт; водительское удостоверение; именная банковская карта; диплом о среднем специальном или высшем образовании; ИНН Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 10 мин. до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет

выпускается банковская карта по выбору заемщика: наличными через кассу, либо на счет карты с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью снятия наличных в любых банкоматах РФ Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы выдача кредита по двум документам (подтверждение дохода не требуется);

рассмотрение заявки - 10 минут;

страхование не требуется Минусы широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;

требуется постоянная регистрация или трудоустройство в регионе предоставления кредита

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 17.02.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.