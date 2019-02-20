Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 18,00 %

30 000 ... 100 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт 2-ой государственный документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, военный билет и т.п.) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 30-ти минут до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени 0,1% от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без подтверждения дохода;

нет требований к стажу работы Минусы обязательная регистрация в регионе выдачи кредита;

небольшая сумма кредита;

обязательно наличие положительной кредитной истории Особые ограничения кредиты не выдаются лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

при обслуживании кредита весь срок без просрочек (не принимаются во внимание тех.просрочки) банк производит снижение ставки на 3% при окончании срока кредитования (в т.ч. при досрочном погашении) с пересчетом и возвратом средств на счет клиента при условии предоставления заявления клиента на возврат средств (не позднее 1 месяца с даты полного исполнения обязательств по договору)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.