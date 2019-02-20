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По двум документам

Русь, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 18,00 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • 2-ой государственный документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, военный билет и т.п.)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 30-ти минут
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени 0,1% от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без подтверждения дохода;
  • нет требований к стажу работы
Минусы
  • обязательная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • небольшая сумма кредита;
  • обязательно наличие положительной кредитной истории
Особые ограничения
  • кредиты не выдаются лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
  • при обслуживании кредита весь срок без просрочек (не принимаются во внимание тех.просрочки) банк производит снижение ставки на 3% при окончании срока кредитования (в т.ч. при досрочном погашении) с пересчетом и возвратом средств на счет клиента при условии предоставления заявления клиента на возврат средств (не позднее 1 месяца с даты полного исполнения обязательств по договору)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По двум документам» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ОГРН
1025600001217
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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