По двум документам
Русь, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 18,00 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- 2-ой государственный документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, ИНН, военный билет и т.п.)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 30-ти минут
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени 0,1% от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без подтверждения дохода;
- нет требований к стажу работы
Минусы
- обязательная регистрация в регионе выдачи кредита;
- небольшая сумма кредита;
- обязательно наличие положительной кредитной истории
Особые ограничения
- кредиты не выдаются лицам, находящимся в отпуске по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
- при обслуживании кредита весь срок без просрочек (не принимаются во внимание тех.просрочки) банк производит снижение ставки на 3% при окончании срока кредитования (в т.ч. при досрочном погашении) с пересчетом и возвратом средств на счет клиента при условии предоставления заявления клиента на возврат средств (не позднее 1 месяца с даты полного исполнения обязательств по договору)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «По двум документам» в 2 городах России
11
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- ОГРН
- 1025600001217
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00