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Для военнослужащих без обеспечения

Спиритбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 15,90 %
  • 50 000 ... 399 999 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 50 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 45 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме организации-работодателя
    cправка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4 месяцев)
  • трудовой договор/контракт
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др.
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг(-а) заемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • возможно подтверждение дохода не только справкой 2-НДФЛ;
  • без обеспечения;
  • личное страхование не требуется
Минусы
  • банк не раскрывает максимальную процентную ставку
Особые ограничения
  • по усмотрению банка может быть затребовано поручительство
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 27.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 3 городах России
4
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
ОГРН
1027100000014
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(4872) 233-15-76

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