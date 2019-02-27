Для военнослужащих без обеспечения
Спиритбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 2 года ... 7 лет
Максимальная
- 15,90 %
- 50 000 ... 399 999 ₽
- 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 50 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 45 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме организации-работодателя
cправка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4 месяцев)
- трудовой договор/контракт
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др.
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг(-а) заемщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- возможно подтверждение дохода не только справкой 2-НДФЛ;
- без обеспечения;
- личное страхование не требуется
Минусы
- банк не раскрывает максимальную процентную ставку
Особые ограничения
- по усмотрению банка может быть затребовано поручительство
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 27.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 3 городах России
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- ОГРН
- 1027100000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76