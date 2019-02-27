до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,90 %

2 000 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 15,90 %

50 000 ... 399 999 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие

работники правоохранительных органов Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 50 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 45 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя cправка финансового отдела/справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4 месяцев)

трудовой договор/контракт Документы паспорт

заявление-анкета удостоверение личности военнослужащего РФ (если возможно предоставить)/военный билет/удостоверение сотрудника МВД России, МЧС России, СВР России, ГУСП России и др. Количество созаемщиков супруг(-а) заемщика до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

возможно подтверждение дохода не только справкой 2-НДФЛ;

без обеспечения;

личное страхование не требуется Минусы банк не раскрывает максимальную процентную ставку Особые ограничения по усмотрению банка может быть затребовано поручительство

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 27.02.2019 17:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.