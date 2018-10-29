Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование количество рефинансируемых кредитов не ограничено; рефинансировать можно кредиты с обеспечением и без обеспечения, под залог транспортного средства либо под залог недвижимости, автокредит, ипотечный кредит, кредитную карту / карты Ставки 11,40 %

250 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3,1 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка с лицевого счета банка о зачислении пенсии Документы паспорт оригинал

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в день обращения 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы терминалы «Элекснет»; сервис "Золотая Корона" Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

количество рефинансируемых кредитов не ограничено Минусы небольшая сумма (без подтверждения дохода);

высокая ставка без заключения личного страхования / в случае расторжения Особые ограничения на рефинансирование кредитов сторонних банков, кроме: кредитов созаемщика; кредита в иностранной валюте; кредитов на развитие бизнеса, кредитных линий; микрозаймов; с просроченной задолженностью;

повышенная ставка при наличии отклонений от стандартных условий кредитования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.