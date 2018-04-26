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Для военнослужащих без обеспечения

Девон-Кредит, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 16,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 50 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 45 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
военная или приравненную к военной службе по контракту (за исключением срочной службы) в Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ГУСП России, МЧС России, МВД России, Росгвардии, Военной прокуратуре России или иных федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная/приравненная к военной служба, гражданскую службу в МВД России, ФСИН России, ФТС России, ФССП России
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    справка финансового отдела / справка с места службы на бланке войсковой части о размере денежного довольствия (за период не менее 4 месяцев)
  • трудовой договор/контракт
Документы
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита на просроченную задолженность по погашению кредита начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование кредитом (но не более 36% годовых), за каждый день нарушения обязательств по погашению кредита
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • длительный срок кредитования;
  • крупная сумма кредита;
  • возможно подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ;
  • без страхования
Особые ограничения
  • возраст на период окончания действия кредитного договора может быть увеличен: до предельного возраста, установленного законодательством для звания заемщика; до возраста, в котором наступит дата окончания контракта (при предоставлении контракта/справки с информацией о дате окончания контракта), но не более 65 лет, в случае достижения заемщиком предельного возраста
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 05.03.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 14 городах России
11
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
ОГРН
1021600002148
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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