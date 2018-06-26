неснижаемый остаток (НО) в размере 1000 руб. вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору