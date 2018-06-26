Под залог автотраспорта
Акцепт, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,90 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
залог автомобиля категории «В» с полной массой не более 3,5 тонн, не старше 10 лет на момент окончания кредита; залогодателем может являться третье лицо, если это официальный супруг(а) - он обязательно выступает поручителем
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
неснижаемый остаток (НО) в размере 1000 руб. вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписку с текущего счета из другого банка с указанием полного назначения платежа, заверенную банком
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- Полис ОСАГО / КАСКО (при наличии);
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 1 до 3 человек
супруга обязательно выступает созаемщиком
Прочие требования к заемщику
- для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность, максимальный возраст - 68 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности со дня подачи заявления в суд за каждый день просрочки платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно подтверждение дохода справкой по форме банка;
- для увеличения суммы кредита возможно привлечение до 3-х созаемщиков
Минусы
- супруг(а) должна выступать созаемщиком;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- небольшая сумма кредита
Особые ограничения
- льготная ставка для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 06.03.2019 16:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог автотраспорта» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 100-27-37 — единая справочная служба