Вход
Поиск

С поручителем для молодежи и пенсионеров

Сбербанк России, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • 1 000 000 ... 3 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,90 %
  • 30 000 ... 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
старше 21 года на момент подачи заявки на кредит и моложе 70 лет на момент погашения кредита
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 80 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 80 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    для сотрудников государственных учреждений
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
  • свидетельство о временной регистрации
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)
Прочие требования к заемщику
  • возраст на момент подачи заявки для молодежи от 18 до 20 лет (включительно), для пенсионеров от 60 на момент подачи до 80 лет на момент погашения
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
от 2-х минут до 2-х рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
возможность получения кредитной карты Visa Credit Momentum / Mastercard Credit Momentum (лимит до 150 тыс. руб.) или персонализированной кредитной карты (лимит до 200 тыс. руб.) после одобрения и получения потребительского кредита
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых с суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • невысокая ставка при сумме свыше 1 млн. рублей
Минусы
  • требуется регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • кредит для молодежи и пенсионеров (возраст на момент подачи заявки для молодежи от 18 до 20 лет (включительно), для пенсионеров от 60 на момент подачи до 80 лет на момент погашения);
  • ставки действуют в рамках акции до 29 апреля 2019 года;
  • при временной регистрации кредит предоставляется на срок действия регистрации;
  • общий стаж от 1 года за последние 5 лет
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.03.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «С поручителем для молодежи и пенсионеров» в 7542 городах России
458
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 531
Банкоматы 1374
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще