Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,90 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 19,90 %

30 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии старше 21 года на момент подачи заявки на кредит и моложе 70 лет на момент погашения кредита физических лиц, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 80 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 80 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя для сотрудников государственных учреждений

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию доходы с места работы по совместительству учитывается при наличии основного места работы и подтверждаются в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы Документы свидетельство о временной регистрации

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета вместо копии трудовой книжки может быть предоставлена выписка из трудовой книжки или справка от работодателя, содержащая сведения озанимаемой должности и стаже работы (сроке службы), либо копия договора/контракта с последнего места работы (для физических лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки) Прочие требования к заемщику возраст на момент подачи заявки для молодежи от 18 до 20 лет (включительно), для пенсионеров от 60 на момент подачи до 80 лет на момент погашения Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 2-х минут до 2-х рабочих дней до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта возможность получения кредитной карты Visa Credit Momentum / Mastercard Credit Momentum (лимит до 150 тыс. руб.) или персонализированной кредитной карты (лимит до 200 тыс. руб.) после одобрения и получения потребительского кредита Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых с суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по страхованию;

альтернативные способы подтверждения дохода;

невысокая ставка при сумме свыше 1 млн. рублей Минусы требуется регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения кредит для молодежи и пенсионеров (возраст на момент подачи заявки для молодежи от 18 до 20 лет (включительно), для пенсионеров от 60 на момент подачи до 80 лет на момент погашения);

ставки действуют в рамках акции до 29 апреля 2019 года;

при временной регистрации кредит предоставляется на срок действия регистрации;

общий стаж от 1 года за последние 5 лет

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.03.2019 15:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.