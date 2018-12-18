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Под залог недвижимости

Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Максимальная
  • 25,50 %
  • 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
в зависимости от типа обеспечения применяются следующие надбавки: +2 п.п. жилой дом с земельным участком; +1 п.п. комната, машиноместо/гараж/кладовая; +2 п.п. коммерческая недвижимость, нежилое помещение; +2 п.п. незастроенный земельный участок ; +1 п.п. несоответствие квартиры дополнительным требованиям; +1 п.п. несоответствие жилого дома дополнительным требованиям; +1 п.п наличие зарегистрированных в квартире, жилом доме, жилом помещении, таунхаусе/дуплексе физических лиц
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    +2 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    +1 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    +3 п.п. к базовой ставке
+2 п.п. в случае непролонгации/досрочного расторжения ранее заключенного договора имущественного страхования
Дополнительная информация

Выдача кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии может быть осуществлена не более чем 3-мя траншами, при этом: дата предоставления первого танша – не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении кредита; дата предоставления последнего транша – не позднее 6 месяцев с даты подписания договора о предоставлении кредита.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
    для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по банковскому счету о зачислении пенсионных начислений
  • трудовой договор/контракт
    для лиц, проходящих военную или приравненную к ней военной службу по контракту
  • другие документы
    документы, подтверждающие дополнительный доход в виде платы по договорам найма жилого помещения
документы, подтверждающие доход в виде заработной платы по основному месту работы/по совместительству не менее чем за последние 4 календарных месяца (полный перечень документов представлен на сайте банка)
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень указан на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    требуется не менее 3-х контактных телефонов (мобильный, рабочий, домашний)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени не более 0,06% процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма на длительный срок;
  • возможно привлечь до 3-х созаемщиков
Особые ограничения
  • процентная ставка зависит от тарифа (Базовый, Профи, Экстра), который определяется андеррайтером банка в зависимости от типа занятости, типа подтверждения дохода и кредитной истории;
  • повышенная ставка в первые 3 месяца после выдачи кредита/первого транша по тарифам "Профи" и "Экстра"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 17.03.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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