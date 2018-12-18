Под залог недвижимости
Зенит Сочи, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Максимальная
- 25,50 %
- 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
в зависимости от типа обеспечения применяются следующие надбавки: +2 п.п. жилой дом с земельным участком; +1 п.п. комната, машиноместо/гараж/кладовая; +2 п.п. коммерческая недвижимость, нежилое помещение; +2 п.п. незастроенный земельный участок ; +1 п.п. несоответствие квартиры дополнительным требованиям; +1 п.п. несоответствие жилого дома дополнительным требованиям; +1 п.п наличие зарегистрированных в квартире, жилом доме, жилом помещении, таунхаусе/дуплексе физических лиц
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+3 п.п. к базовой ставке
+2 п.п. в случае непролонгации/досрочного расторжения ранее заключенного договора имущественного страхования
Дополнительная информация
Выдача кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии может быть осуществлена не более чем 3-мя траншами, при этом: дата предоставления первого танша – не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении кредита; дата предоставления последнего транша – не позднее 6 месяцев с даты подписания договора о предоставлении кредита.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка по форме организации-работодателя
для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка по банковскому счету о зачислении пенсионных начислений
-
трудовой договор/контракт
для лиц, проходящих военную или приравненную к ней военной службу по контракту
-
другие документы
документы, подтверждающие дополнительный доход в виде платы по договорам найма жилого помещения
документы, подтверждающие доход в виде заработной платы по основному месту работы/по совместительству не менее чем за последние 4 календарных месяца (полный перечень документов представлен на сайте банка)
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень указан на сайте банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
требуется не менее 3-х контактных телефонов (мобильный, рабочий, домашний)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени не более 0,06% процента от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма на длительный срок;
- возможно привлечь до 3-х созаемщиков
Особые ограничения
- процентная ставка зависит от тарифа (Базовый, Профи, Экстра), который определяется андеррайтером банка в зависимости от типа занятости, типа подтверждения дохода и кредитной истории;
- повышенная ставка в первые 3 месяца после выдачи кредита/первого транша по тарифам "Профи" и "Экстра"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 17.03.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90