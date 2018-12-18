Выдача кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии может быть осуществлена не более чем 3-мя траншами, при этом: дата предоставления первого танша – не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора о предоставлении кредита; дата предоставления последнего транша – не позднее 6 месяцев с даты подписания договора о предоставлении кредита.